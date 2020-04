Homem é preso com drogas e arma de fogo em Gurupi

A ocorrência da Polícia Militar foi registrada na noite desta quarta-feira (08) no setor Aeroporto 3.

Por Régis Caio

De acordo com a PM, a Equipe de Força Tática recebeu uma denúncia de uma residência alusiva ao tráfico de drogas, de imediato a equipe deslocou até o local onde avistou um indivíduo que ao perceber a presença da viatura, tentou fugir e foi abordado.

Na busca foi encontrado: uma arma de fogo calibre 22 de fabricação caseira carregada com uma munição intacta, porção de maconha e porção de cocaína. Já no imóvel, a PM apreendeu ainda com o suspeito mais duas munições intactas calibre 22, duas porções de maconha, três celulares sem procedência, rolos de papel filme, uma faca e R$ 102 reais em dinheiro.

O envolvido e o material apreendido foi conduzido para a Central de Flagrantes para procedimentos subsequentes.