Homem é preso com arma de fogo e drogas em Alvorada

A Polícia Militar prendeu um homem de 22 anos, suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, e apreendeu um adolescente de 15 anos por ato infracional.

Da redação

A ação ocorreu no município de Alvorada, a 96 km de Gurupi. Na ocorrência foram apreendidos entorpecentes, dinheiro e uma arma de fogo.

A ocorrência teve início após a PM ser noticiada via 190 de que havia um indivíduo comercializando entorpecente em uma chácara próximo à cidade de Alvorada . Conforme o denunciante, na tarde do dia anterior teria ouvido um disparo de arma de fogo vindo daquela direção. Uma guarnição da Força Tática do 4º Batalhão da PM estava realizando operação em Alvorada e deslocou ao endereço citado com apoio de equipe de militares da cidade.

Quando em deslocamento, próximo ao endereço, os policiais se depararam com um adolescente que ao avistar a viatura empreendeu fuga, sendo contido pela equipe que realizou abordagem e encontrou em sua posse uma porção de substância análoga maconha, e vinte reais em espécie. Ela confessou ter adquirido o entorpecente no endereço do suposto traficante.

As equipes deram continuidade as diligências e nas proximidades de uma chácara, visualizaram o suspeito correndo em direção a um matagal. Ele foi contido e detido pelos policiais. Durante a busca pessoal, localizaram duas porções de substância análoga maconha com o indivíduo. De imediato foi realizado uma revista no interior da casa, onde foram encontrados uma espingarda calibre 22 e duas munições deflagradas, no quarto onde o suspeito dormia, em baixo da cama. Além de um recipiente com uma munda de planta semelhante à maconha.

Os policiais também constataram que o homem cumpria prisão domiciliar. Diante dos fatos, os envolvidos e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil local, para os demais procedimentos necessários.