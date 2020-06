Homem é preso após incendiar patrimônio público em Dueré

Um homem de 38 anos foi preso neste final de semana pela Polícia Militar, acusado de atear fogo em uma tenda da Vigilância Sanitária na entrada de Dueré.

Da Redação

A Polícia Militar foi informada do acontecimento por meio do 190. Segundo uma testemunha, um indivíduo teria ateado fogo em uma tenda da Vigilância Sanitária, onde a PM e os agentes da vigilância haviam feito uma bloqueio policial para orientar os cidadãos a respeito das medidas tomandas para o enfrentamento do Covid – 19. Os policiais militares do serviço ordinário de Dueré, deslocaram ao local e constataram a veracidade dos fatos. O fogo já havia sido apagado por populares.

Conforme a testemunha, logo após o ato criminoso o suspeito fugiu do local, em um automóvel Vectra branco. A equipe policial saiu em diligência, minutos depois localizou o homem e o abordou. Na realização da busca veicular os policiais encontraram no interior do veículo duas latas de tíner, uma delas estava aberta. Os policiais deram voz de prisão ao infrator.

Diante do ocorrido o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade Gurupi, para as demais providências, e o veículo também foi removido para o pátio da PM.