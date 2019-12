Homem é preso após comprar drogas em Gurupi para vender em Aliança do TO Avalie esse post Avalie esse post

Em uma ação dos policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) um homem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas e um adolescente de 15 anos foi apreendido na posse de uma arma artesanal, calibre 22 municiado. A ação ocorreu neste último final de semana em Aliança/TO.

Da Redação

A ação teve início, quando uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento pelas margens da Br. 153, em Aliança e então avistou três pessoas que haviam desembarcado de uma Van, veículo de transporte de passageiros, em atitude suspeita. Durante a abordagem foi encontrado no poder de um dos autores uma porção de crack de aproximadamente 25g. Na entrevista, o infrator confessou ter adquirido a substância em Gurupi, por um valor de R$ 200, 00 reais e iria comercializar por R$ 500,00 reais.

Ao tempo que, o autor estava sendo abordado pela equipe, as duas mulheres que estavam em sua companhia, evadiram do local, porém, foram interceptadas pelos policiais militares, entrando em uma residência na companhia de um adolescente. Com as mulheres nada foi localizado. Já com o menor de idade foi encontrado uma arma calibre 22, municiado com uma munição.

Diante do exposto, todos os indivíduos foram conduzidos juntamente com o material apreendido para Delegacia Central de Flagrantes, onde foram feito os procedimentos cabíveis.