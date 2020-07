Homem é preso após agredir mulher grávida em Gurupi

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 22 anos, pelo crime de violência doméstica, no setor Alvorada I, em Gurupi. Ele teria ameaçado de morte e agredido a esposa, uma mulher de 36 anos. Segundo a vítima, o homem ainda teria tentado se suicidar, amarrando uma corda no pescoço, mas a mesma teria quebrado.

Da Redação

A PM foi acionada através da Central de Atendimento. Segundo a testemunha uma mulher estava sendo agredida pelo esposo, e ela ouvia pedidos de socorro vindo da casa da vítima. A testemunha relatou ainda, que a mulher agredida estava grávida de três meses e que o esposo dela é usuário de drogas.

Após receber essas informações uma equipe da Polícia Militar deslocou ao endereço para fazer o atendimento. No local, a vítima afirmou aos policiais que seu esposo teria agido por ciúmes do pai de seus filhos. Conforme a vítima, o autor a teria ameaçado de morte e tentado quebrar o seu pescoço, que não teria consumado o ato porque ela teria mordido o braço dele. Ela foi encontrada com ferimentos na boca e no calcanhar. Segundo a vítima, o homem ainda teria tentado se suicidar, amarrando uma corda no pescoço, mas a mesma teria quebrado.

A mulher disse aos policiais que o agressor podia ser encontrado no setor João Lisboa, na Rua Iracy C. Quadra L. Os policiais foram até a residência e localizaram o suspeito. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido juntamente com a vítima à delegacia da Polícia Civil, para os demais procedimentos cabíveis.