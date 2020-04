Homem é preso ao transportar TV furtada em bicicleta em Gurupi

O homem transportava na bicicleta a TV furtada na residência de um parente, quando uma equipe de Rádio Patrulha (RP) se deparou com o acusado em atitude suspeita.

por Redação

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite do domingo, 12, em Gurupi, um homem, 34 anos, acusado de furto em residência. Em poder do autor, os policiais localizaram uma TV de 32”, subtraída momentos antes da abordagem policial.

O crime aconteceu na Rua 06, entre as Avenidas Espírito Santo e Minas Gerais, região Central. Na ocasião, uma equipe do serviço operacional do 4º Batalhão patrulhava o bairro, quando se depararam com o homem transportando a TV numa bicicleta, em atitude suspeita.

Os policiais, o homem alegou que havia tomado emprestado o objeto de um parente para assistir filme, inclusive indicou o endereço aos policiais, que averiguaram a alegação. Entretanto, os militares constataram que o homem havia furtado o objeto do seu parente, dizendo que ainda não havia percebido o sumiço da TV.

O homem recebeu voz de prisão e juntamente com o material apreendido foi apresentado na Delegacia Central de Flagrantes para os devidos procedimentos.