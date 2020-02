Homem é morto a facadas em Dueré 5 (100%) 2 votes (100%)votes

Marcos Antônio Lino dos Santos foi morto com golpes de arma branca neste domingo (16) no município de Dueré, no sul do Estado.

Por Régis Caio

Segundo a polícia, Lino foi morto com golpes de arma branca no bairro Aeroporto. A Perícia Técnica Científica de Gurupi foi acionada para o registro da ocorrência.

O assassinato ocorreu em uma rua de cascalho, a vítima foi socorrida e veio a óbito na unidade hospitalar. O caso está sendo investigado. Até o momento não se tem informações sobre o que motivou o crime.