Homem é morto a facadas em bairro de Gurupi

O crime ocorreu na noite deste sábado (19) próximo ao campo da Vila São José. Motocicleta da vítima foi levada e abandonada em uma estrada vicinal.

Por Régis Caio

A vítima Hailton Lopes Correa morreu com golpes de arma branca no bairro Vila São José. O crime foi no final da noite deste sábado.

Um morador do bairro contou ao Portal Atitude que dois homens abordaram a vítima e deferiram os golpes.

“Eles estavam em uma casa bebendo e aconteceu uma confusão que virou nessa tragédia”, disse um morador que não quis ser identificado.

A moto da vítima foi levada pelos suspeitos e nesta manhã de domingo (19) ela foi localizada em uma estrada vicinal com a chave na ignição. O caso está sendo investigado. O corpo de Hailton foi levado para o IML de Gurupi.