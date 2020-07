Homem é detido por perturbação do sossego alheio e PM apreende aparelho de som em Gurupi

A Polícia Militar realizou a detenção de um homem de 38 anos por perturbação do sossego alheio, na tarde de sábado, 11, na rua Santo do Dumont, no residencial São José em Gurupi. Na ação os policiais apreenderam também uma caixa de som.

Da Redação

A PM foi acionada por um homem de 48 anos, que mora a 50 metros do estabelecimento comercial, incomodado com o volume alto do som, ele solicitou a presença de uma viatura do 4º Batalhão e se prontificou a fazer a representação na delegacia. A vítima ainda contou aos policiais que a perturbação vinha se repetindo desde o mês de março deste ano e que sempre tentou diálogo com o infrator, mas não obteve êxito.

Uma guarnição deslocou ao endereço informado pela vítima e constataram a veracidade da denúncia, havia uma caixa de som com três falantes com o volume muito alto na porta do estabelecimento. Diante dos fatos, as partes e o aparelho de som foram conduzidos à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.