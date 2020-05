A tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta quarta-feira (27) no bairro Jardim Guanabara.

Por Régis Caio

De acordo com informações da polícia, os suspeitos do crime estavam em um carro branco e abordaram a vítima identificada como Welliton, este foi baleado na região do abdômen.

A vítima foi atendida e levada para unidade hospitalar. A Polícia Militar e Civil estiveram no local registrando a ocorrência.