Homem é assassinado a tiros em Gurupi 5 (100%) 1 vote (100%)vote

O homicídio foi registrado na rua 62 do bairro Nova Fronteira, na noite desta sexta-feira (28).

Por Régis Caio

Johnny de Souza Miranda, de 23 anos, foi assassinado a tiros em frente a sua residência no bairro Nova Fronteira. A vítima foi morta com um tiro na cabeça e dois na região do abdômen.

Testemunhas disseram para a polícia que escutaram três disparos de arma de fogo e ao saírem viram o corpo de Miranda no chão. Não há pistas sobre o suspeito do crime.

O Samu foi chamado e fez o resgate da vítima, porém ele não resistiu e veio a óbito antes de chegar no hospital. O corpo foi levado para o IML de Gurupi.