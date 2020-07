Homem desaparece misteriosamente na zona rural de Gurupi

Marcelo Alves de Lima, de 38 anos, está desaparecido desde o final da manhã do último sábado (25). Esposa já fez um boletim de ocorrência na delegacia e pede também ajuda nas redes sociais sobre qualquer informação.

Por Régis Caio

Segundo a esposa de Marcelo, Keilla Alves, seu marido manteve contato pela última vez no final da manhã de sábado.

“Ele trabalha em uma fazenda, próximo a Gurupi, ele saiu de moto para ir a outra fazenda e me mandou mensagem por volta do meio dia, porém ele não foi mais visto e nem manteve mais contato, sua última visualização no celular foi quando ele comunicou comigo”, disse Keilla.

A esposa da vítima informa ainda que um tênis do seu marido foi encontrado em uma estrada vicinal. “Esta é a única pista que temos dele”, relata.

Um boletim de ocorrência já foi feito na Delegacia de Gurupi e uma campanha nas redes sociais já está sendo feita para quem souber qualquer informação sobre o seu paradeiro. O telefone para contato é: (62) 9324-8030 falar com Keilla Alves.

Boletim de Ocorrência feito na Delegacia de Gurupi