Hoje tem live do cantor Mário Souzza

Marcada para iniciar às 21hs no seu canal do YouTube e músico tocantinense irá apresentar o seu novo disco em uma live profissional.

por Wesley Silas

“Ele está montando uma estrutura muito bacana e vai ser um live muito profissional em que ele estará lançando o novo trabalho dele”, aconselha o músico Chico Chokolate.

Segundo Mário Souzza, apesar da forte chuva que caiu nesta quinta-feira, 23, a live acontecerá no cenário aberto. A live será transmitida no canal YouTube/mariosouzzaoficial e no instagram.com/mariosouzzaoficial

“Serão 4 músicas inéditas, do meu novo disco “Defeitinho”, que está disponível nas principais plataformas digitais, como no Spotify. O restante do repertório da live será composto por cover”, diz o músico.