Halum confirma Marcelo Leão em Gurupi e o aconselha a não se curvar diante das dificuldades

Em conversa realizada nesta sexta-feira (22) o Presidente do Republicanos (PRB) no Tocantins, César Halum, garantiu que o partido não abre mão da pré-candidatura do empresário Marcelo Leão à prefeitura de Gurupi.

Por Régis Caio

Halum ficou sabendo do embróglio entre Leão e o presidente da Acig, Marcelo Dominici, nesta semana, sobre as eleições municipais e o aconselhou a não se curvar diante das dificuldades e empecilhos que terá pela frente. “Continue firme com o seu propósito em prol do povo gurupiense”, disse.

O presidente do Republicanos ainda garantiu que o partido não abre mão da pré-candidatura à prefeitura de Gurupi e que Marcelo Leão é o nome a ser lançado na convenção.