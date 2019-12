Há cinco meses | Jovem tocantinense espera por cirurgia facial após acidente Avalie esse post Avalie esse post

O jovem Luiz Augusto Timóteo, de 20 anos, sofreu traumatismo craniano com fratura e exposição de massa encefálica em um acidente de trânsito em julho deste ano no norte do estado e até hoje, cinco meses depois, aguarda por uma cirurgia no Hospital Regional de Araguaína (HRA). Amigos e familiares fazem campanha para ajudar no tratamento e esperam que a cirurgia possa ser feita.

Da Redação

Os familiares estão extremamente preocupados com a saúde do jovem e já procuraram até o Ministério Público do Tocantins (MPTO) na tentativa de conseguir o procedimento de reconstituição facial. “A situação é tão grave que Luiz Augusto já perdeu a visão de um olho e um fragmento de osso se soltou e saiu pelo seu nariz”, disse a irmã da vítima.

acidente ocorreu no dia 1º de julho deste ano na BR-230 enquanto o jovem retornava de madrugada da casa da namorada para sua residência, na zona rural de Araguatins, no Bico do Papagaio.

Luiz Augusto estava de motocicleta e teve a visão ofuscada numa curva acentuada pelo farol alto de um carro, tentou desviar para evitar uma possível colisão, mas acabou batendo com cabeça no meio-fio.

Uma decisão judicial, expedidas pelo juiz Jefferson David, determina o Estado a realizar o procedimento cirúrgico ao paciente em caráter de urgência, no entanto, a determinação ainda de julho, nunca foi cumprida. . Já Amigos e familiares fazem campanha para ajudar no tratamento e esperam que a cirurgia possa ser feita.

Clique e veja a decisão judicial

decisão .Luiz Algusto Timóteo