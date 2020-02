Gutierres Torquato mostra força ao atrair centenas de pessoas no desfile do bloco da saúde Avalie esse post Avalie esse post

O evento foi realizado na tarde desta sexta-feira (21) e abriu de forma oficial as portas do circuito da folia para o carnaval de Gurupi.

Por Régis Caio

O Secretário Municipal de Saúde, Gutierres Torquato, mostrou força mais uma vez, assim como já aconteceu em outros eventos organizados pelo mesmo, que é o desempenho de aglutinação. Nesta tarde, o secretário conseguiu reunir várias pessoas para o desfile do bloco da saúde. A atração percorreu a avenida Goiás até o circuito da folia, na avenida Pará. Porém o que chamou a atenção foi a quantidade do público presente, pulando e dançando no ritmo da festa e chamando a atenção dos comerciantes.

O evento teve ainda a participação do bloco da terceira idade e contou com vários trios elétricos, entrega de panfletos educativos e bandas locais que animaram a tarde, abrindo oficialmente o carnaval de Gurupi.

Na Avenida, Torquato levou a mensagem da prevenção. “Buscamos fortalecer os serviços de cuidados e proteção durante as festas populares, em especial esta, que é uma das mais aguardadas no calendário nacional e também dos gurupienses”, disse.

“É importante demais trazer ao público a necessidade de se prevenir e a Secretaria de Saúde de Gurupi estará realizando este trabalho durante os cinco dias de festa. Agradeço aos profissionais desta pasta por se dedicarem com zelo em prol da prevenção”.