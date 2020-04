Gutierres Torquato e Eduardo Fortes fazem doação de cestas básicas em live de Israel e Rodolfo

Com presença em carnavais de Gurupi, a dupla Israel e Rodolfo é conhecida pelo púbico gurupiense noticiou durante a live transmitida neste domingo doação de cestas básicas pelo secretário de Saúde de Gurupi, Gutierres Torquato e do vereador Eduardo Fortes. Os dois são pré-candidatos a prefeito e vice nas eleições municipais deste ano em Gurupi.

por Wesley Silas

Neste período de isolamento social devido a pandemia do corona vírus as transmissões ao vivo de músicos famosos se tornaram alternativa de arrecadação de donativos para famílias carentes e de atrações para preencher oportunidade de lazer dos brasileiros.

A live oficial de Israel & Rodolffo contou com 471.497 visualizações apenas no Youtube e no final o apresentador noticiou a doação de cestas básicas para entidades de Gurupi doadas por Gutierres Torquato e Eduardo Fortes. Os dois divulgaram as imagens do momento em que foram citados pelo apresentador da live.

“Todas as doações de Gurupi serão distribuídas as entidades da nossa cidade”, disse Gutierres Torquato ao Portal Atitude.