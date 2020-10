Gutierres propõe implantar Hospital Municipal Universitário em Gurupi

O candidato a prefeito de Gurupi Gutierres afirmou que a saúde será um dos principais eixos de trabalho em sua gestão.

por Redação

Entre as propostas apresentadas para a saúde de Gurupi em seu plano de Governo, também está a viabilização de recursos para a implantação do Hospital Municipal Universitário e integrar de forma efetiva as atividades de residência médica do Centro Universitário UnirG.

Gutierres se comprometeu em levar saúde eficiente e de forma humanizada a todos os cidadãos gurupienses.

“Estamos propondo um modelo de saúde para a cidade voltado para o atendimento da população no nível primário, ou seja, na assistência médica preventiva, na educação à saúde e na vigilância epidemiológica e sanitária”, informou Gutierres.

Esse novo paradigma está firmado, principalmente, nos programas de saúde da família e de agentes comunitários de saúde.

Entre os compromissos desta quinta-feira (08), ocorreram encontros com empresários e reuniões com a comunidade dos setores Jardim Medeiros, Nova Fronteira, Campo Bello e Waldir Lins.