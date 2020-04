Gutierres garante que Gurupi está preparada para combater a pandemia do COVID-19

O Secretário Municipal de Saúde de Gurupi, Gutierres Torquato, disse que a Prefeitura montou um centro de triagem e garantiu que a UPA e as UBS estão preparadas para receber pacientes com coronavírus. “Já encomendamos 500 testes rápidos e já chegaram 100”, disse.

por Wesley Silas

Gutierres é pré-candidato a prefeito de Gurupi, ao Portal Atitude ele evitou comentar sobre eleições municipais e disse que resolveu permanecer no cargo por mais 60 dias para executar o plano de contingência municipal.

“Estamos trabalhando dentro do plano de contingência municipal que é o nos respalda e ele é alterado de acordo com a situação do momento e a nossa equipe tem trabalhado para dar uma condição dignar ao cidadão gurupiense. Seguimos também o plano de contingência do Estado em parceria com o Hospital Regional de Gurupi”, disse.

Ele lembra que o município é responsável pelos casos leves e moderados do pacientes com COVID-19, para isso a Prefeitura adequou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com salas de isolamentos. Assim como a Unidades Básica de Saúde que receberam EPIs e os equipamento para oferecer condições de atendimentos.

“As nossas Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão capacitadas com profissionais preparados para o primeiro contato com pessoas com possíveis sintomas do COVID-19 e, na manhã de ontem abrimos o Centro de Triagem municipal do COVID-19 que disponibiliza médicos e enfermeiros. É o local onde as pessoas vão tirar suas dívidas e se esclarecerem sobre este vírus e preparado para o primeiro atendimento”, disse.

Segundo Torquato, a Secretaria de Saúde investiu na aquisição e EPIs para garantir a segurança e não contágio dos servidores.

“Estamos focando nas EPIs e fizemos um investimento significativo com todos equipamentos como máscaras N95 e cirúrgicas, óculos e macacões para que as pessoas que trabalham com urgência e emergências que são os casos do SAMU e da UPA . Eles estão paramentado com segurança para qualquer contato com pessoas que tenham a contaminação deste vírus e para o enfrentamento desta crise. Graças a Deus a realidade de hoje é que não temos nenhum caso de COVID-19 confirmado, mas 10 casos suspeitos em monitoramento”, disse.

Teste rápido

Ele explica que já estão sendo disponibilizado para a rede pública e privada de Gurupi 100 testes rápidos e aguarda a chegada de outros 400.

“Já encomendamos 500 testes rápidos e já chegaram 100. Estamos distribuindo também aos hospitais particulares para que possamos fazer uma rede de atendimento e aumentar o monitoramento de pessoas com possíveis contaminações”, explica.

Respirador mecânico

Conforme Torquato, em breve a UPA de Gurupi será equipada com um respirador mecânico que veio da UPA desativada de Crixás e o município está adquirindo 10 ventiladores volantes que estão em processo de aquisição.

“Temos um respirados que foi cedido pela UPA de Crixás e estamos organizando a nossa UPA para possíveis casos graves que serão encaminhado posteriormente para o Hospital Regional de Gurupi e procede a aquisição de ventiladores volantes que depois da pandemia poderemos utilizar nas nossas ambulâncias e para isso estamos fazendo um trabalho e aquisição”, concluiu Gutierres.

Governo Federal e Estadual

Segundo ele a Prefeitura de Gurupi aguardo por apoio do Governo Federal e espera o hospital Regional ampliar sua capacidade de atendimento.

“Estamos também no aguardo da sensibilidade do Governo Federal, tendo em vista que Gurupi ser uma cidade referência na região sul. Temos também o Hospital Regional de Gurupi e nós precisamos, acredito que o governador esteja bem sensível a isto, de ampliar nossa capacidade em atendimento em saúde para casos graves que chegarão ao Hospital Regional de Gurupi”, concluiu.