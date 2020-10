Gutierres destaca importância do incentivo à agroindústria em Gurupi

O candidato a prefeito de Gurupi, Gutierres, falou nesta quarta-feira (07) sobre o potencial do agronegócio na cidade. Garantindo que esse ramo terá atenção especial.

por Redação

“Hoje o frigorifico que temos instalado em Gurupi é destaque na exportação de carnes para a China e outros países. Durante esse último ano foram contratados pelo frigorifico 200 novos funcionários, com perspectiva para a contratação de mais 200, não fosse a pandemia”, disse o candidato a vice Eduardo Fortes.

Pensando nesse ramo, que cada vez mais tem crescido, ganhado força, gerado emprego e renda para Gurupi, Gutierres e Eduardo Fortes defendem que desenvolvimento agroindustrial faz parte do plano de governo.

“Na área do agronegócio, Gurupi é polo do desenvolvimento econômico da nossa região Sul, destaque também na agricultura do estado. Hoje dois terços de todo o gado do Tocantins está aqui no município de Gurupi. Temos leilões girando cerca de cinco milhões de reais por semana com a venda de gado na nossa cidade. Temos que agregar valor ao agronegócio da nossa região e fortalecer cada vez mais as oportunidades”, disse Gutierres.

Gutierres destacou a importância de incentivar a modernidade, a tecnologia de setores do agronegócio, por meio de parcerias com as Instituições de ensino envolvidas no Projeto Inova Gurupi. Assim como promover a estruturação do Sistema de Inspeção Municipal com equipamentos necessários para o controle, monitoramento e fiscalização no processo de liberação e implantação do SIM – Vegetal, para que a agricultura, assim como a pecuária sejam também cada vez mais incentivada.