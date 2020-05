Gutierres deixa nesta sexta Secretaria de Saúde para se dedicar a campanha eleitoral

No momento de cenário político efervescente na disputa eleitoral e incerteza no calendário eleitoral, o Secretário Municipal de Saúde de Gurupi, Gutierres Torquato (PSB) cumpre o rito legal da desincompatibilização para se dedicar na sua campanha eleitoral a prefeito de Gurupi. Ao Portal Atitude ele comentou sobre os 7 anos e cinco meses que esteve na linha de frente do governo de Laurez Moreira e defendeu o adiamento das eleições municipais.

por Wesley Silas

No final do mês de março, Gutierres Torquato (PSB) chegou a pedir exoneração do cargo, quando surgiu o primeiro caso positivo para Covid-19 na cidade, mas recuou e retornou no dia seguinte para seguir por mais dois meses na linha de frente do combate a pandemia. Agora ele deixa, em definitivo, o cargo para cumprir o prazo desincompatibilização.

Nos dois mandatos do prefeito Laurez Moreira, o secretário de Saúde, Gutierres Torquato respondeu pela chefia de Gabinete, Secretaria de Administração e Ipasgu.

“Avançamos muito na estrutura e na qualidade dos serviços em nosso município, foram ações transformadoras e citamos aqui alguns exemplos os investimentos na Saúde ofertando condições a todos os gurupienses”, avaliou.

Para ele, os resultados positivos só foram possíveis devido o prefeito Laurez ter implantado uma gestão de resultados. “Isso está claro com a melhoria alcançada em todas as áreas do governo e de maneira especial na saúde”, disse.

Mesmo deixando o cargo para se dedicar a sua candidatura na tentativa de seguir a linha de sucessão do prefeito Laurez, Torquato defende que a meta número 01 é focar no combate ao crescimento da Covid na cidade que registrou nesta quinta-feira, 28, 91 confirmados, 66 casos suspeitos, 45 pessoas recuperadas e 02 óbitos.

“Não existe ambiente para se falar em eleição quando precisamos envidar esforços para proteger a vida das pessoas. Desde o início da pandemia que estabelecemos, como valor maior, trabalhar para que nossa cidade tivesse todas as condições para enfrentar esse momento tão difícil para todos nós. Eleição não cabe em um momento como esse”, justifica.

Adiamento das eleições

Gutierres defende a Proposta de Emenda (PEC 16/2020), que autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a adiar as eleições municipais de outubro de 2020, podendo recair em 2021.

“Particularmente, acredito que seja prudente o adiamento das eleições, é importante para o processo democrático que as pessoas tenham a condição de votar sem o medo e com a capacidade de escolher os futuros prefeitos e vereadores, dentro de um quadro de maior normalidade possível. Acho pertinente e inteligente a ideia do adiamento das eleições”.

A redação da PEC 16/2020 prevê que os atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores exercerão seus mandatos até o dia anterior à data da posse dos novos eleitos, caso a pandemia do Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) não dê condições técnicas para a realização das eleições municipais de 2020.

Mudanças na gestão

Conforme noticiou o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, na sexta-feira, 29, também será noticiado a saída de Pakalolo da Chefia de Gabinete para ocupar o lugar e Torquato na Saúde, Sérgio Vieira Marques – o Soró – acumulará a Secretaria de Esportes e Chefia de Gabinente e a Diretora da Secretaria de Saúde, Cristina Donato, responderá pelo Ipasgu.

Live com agradecimento

Segundo Torquato, às 19h desta sexta-feira, 19, ele irá fazer a “Live do Agradecimento” no seu instagran @gutierres.torquato para se despedir do cargo e comentar sua proposta para o seu futuro político.