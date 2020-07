Gutierres busca herdar o capital político de Laurez em Gurupi e considera acertada o adiamento das eleições

“O adiamento da eleição foi uma decisão acertada, pensando principalmente na segurança da saúde da população. Essa tem que ser nossa preocupação agora. Temos que pensar na saúde de todos e nas medidas de prevenção para evitarmos ao máximo que a doença faça mais vítimas”, acredita o pré-candidato a prefeito de Gurupi, Gutierres Torquato (PSB).

por Wesley Silas

Entre os vários nomes que querem ser prefeito de Gurupi está o do ex-secretário de Saúde, Gutierres Torquato (PSB). Ele é indicado pelo prefeito na sua linha de sucessão e sempre faz questão de dizer que respondeu por várias secretárias na atual gestão, servindo assim, como laboratório para conseguir experiência e a confiança dos eleitores. Sempre com a alta estima valorizada, Torquato faz questão de falar sobre sua atuação no último cargo ocupado por ele que foi na secretária de Saúde no momento em que surgiu a pandemia.

“Adotamos de imediato medidas eficientes de prevenção e de combate à doença, que fizeram com que a cidade tivesse um dos menores percentuais de infecção no Tocantins, demonstrando o comprometimento que nas ações de saúde de controle da doença”.

Para colocar a campanha na rua, Gutierres planeja adotar medidas de segurança de distanciamento, apesar da necessidade do corpo a corpo para convencer o eleitor a votar em suas propostas.

“As ações de isolamento e distanciamento social farão com a campanha eleitoral deste ano seja atípica. Estamos planejando meios inovadores de estabelecer contato com o eleitor para levarmos nossa mensagem. Esse trabalho já está sendo pensado e será um importante desafio para os candidatos este ano”.

Herdar o capital político

Ao ser questionado sobre as costuras partidárias na chapa majoritária, Torquato deslizou em outra direção e fez questão de enaltecer o nome do prefeito Laurez e de seu vice Eduardo Fortes (PSDB) com forte vínculos coma família Stival.

“A nossa chapa, junto com o nosso pré-candidato a vice, Eduardo Fortes, tem sido construída respeitando uma proposta fundamental que é dar prosseguimento ao excelente trabalho desenvolvido pelo prefeito Laurez Moreira, que tem mudado a realidade da cidade. Gurupi avançou muito e esse processo de desenvolvimento não pode ser interrompido. A economia de Gurupi se fortaleceu, a cidade hoje está muito mais estruturado, a gestão pública avançou. Todas essa conquistas precisam ser preservadas para que a cidade continue avançando”, disse Torquato ao mostrar seu plano de herdar o capital político de Laurez Moreira -, uma liderança experiente que mostrou em sua trajetória avanços em quatro casas (vereador em Dueré, deputado estadual, deputado estadual e prefeito em Gurupi) e agora quer ter na sua principal base política, um nome de confiança para concluir o projeto de governo que tem para Gurupi e assim servir como alicerce aos planos políticos para 2022, com a vontade de ascensão para o mais alto cargo político do Estado.