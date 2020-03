Gurupiense que mora na Espanha mostra a situação do país, após o Coronavírus Avalie esse post Avalie esse post

O gurupiense Adriano Martins Lima mora há 13 anos em Madrid, capital da Espanha. “Aqui está declarado alerta máximo, não se pode andar na rua”, disse em um vídeo enviado para o Portal Atitude.

Por Régis Caio

A epidemia da COVID-19 – nome da doença – diminui na China, mas no restante do mundo continua aumentando o número de casos. Na Europa, a Itália é o país mais afetado e teme por uma grave recessão econômica, já que as regiões mais afetadas estão entre as mais produtivas do país. Já na Espanha o governo decretou alerta máximo e os moradores não podem sair nas ruas.

“Aqui na Espanha está muito complicado, todo mundo nas suas casas e não se pode ficar andando nas ruas, só pode sair se for para ir ao supermercado, farmácia e bancos com urgência, depois retorna pra casa, estamos seguindo as orientações do governo”, disse o gurupiense Adriano Martins Lima, que mora há 13 anos em Madrid, capital da Espanha.

Veja o vídeo