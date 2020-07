Gurupiense perde a visão após ser contaminado com a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou ao Portal Atitude o caso de um morador, de 29 anos, que perdeu a visão após ser contaminado com a Covid-19. O paciente encontra-se internado no Hospital Regional de Gurupi. Oftalmologista comenta sobre o caso raro.

por Wesley Silas

Enquanto muito acham que a Covid-19 é um engodo e se aventuram em não manter o distanciamento e o uso de máscaras, a doença continua surpreendendo de maneira negativa. Em Gurupi o jovem Raimundo L. S. perde parcialmente a visão após contrair a Covid-19.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), informou ao Portal Atitude que no domingo, 12, o paciente foi encaminhado ao Hospital Geral de Palmas (HGP) para realização de uma Angio Ressonância para conclusão do diagnóstico e atualmente se encontra internado no setor destinado a pacientes acometidos da covid-19, do Hospital Regional de Gurupi (HRG).

A SES informou ainda que antes da transferência já haviam sido realizado no HRG exames iniciais com as equipes de Neurologia e Oftalmologia, para descartar qualquer anormalidade.

“Em relação à Covid-19, o paciente segue protocolos de tratamento e se encontra estável, sem necessidade de uso de oxigênio ou suporte respiratório”, informou.

Segundo o médico Oftalmologista, Dr. Fuad Moraes Ibrahim, a Covid-19 pode provocar inflamação no cérebro e pode lesar a retina.

“Ele pode causar algumas alterações oculares, mas são bem mais raras, pelo menos até agora. Os estudos apontam que pode acometer a retina e a conjuntiva. A pessoa perde ao mesmo tempo a visão dos dois lados, geralmente, é por problemas no sistema nervoso central. Já é sabido que o coronavirus pode levar a encefalites Cardite (inflamação do coração) e hepatites. Teoricamente poderia estar em qualquer parte do corpo, claro não esquecendo dos pulmões”, disse o Oftalmologista.

Ele alertou ainda obre a importância das pessoas lavarem as mãos antes de tocar no rosto e fazer higienização diária dos óculos e lentes. Disse ainda que o sintoma mais comum é uma conjuntivite que afeta em torno de 1% só dos pacientes com convite.

“Basicamente paciente vai ter os sintomas de uma conjuntivite o olho vai ficar vermelho com sensibilidade à luz. Nas situações da procurar avaliação do profissional e para não se contaminar evitar o máximo possível que os contactantes cheguem aos olhos com higienização e uso de proteção (epis) nos casos dos profissionais que trabalham na saúde. Por isso que é muito importante para os que estão na linha de frente utilizarem óculos de proteção e protetores faciais dependendo do procedimento”, disse.