Gurupiense irá participar de torneio de patinação na Holanda

A patinadora Kaila de Paula, de 21 anos, estará representando Gurupi no maior torneio de Patins Street da Europa, o Winterclash 2020, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro. O evento será realizado em Eindhoven na Holanda e contará com a presença dos melhores patinadores do mundo.

Por Redação

Na tarde desta terça-feira (21), Kaila foi recebida pelo Prefeito de Gurupi Laurez Moreira em seu gabinete e na oportunidade a atleta agradeceu ao gestor e ao secretário municipal de juventude e esportes Antônio Carlos Pakalolo, pelo apoio do município aos atletas da modalidade. “Estou grata ao município pelo apoio muito forte que tem me dado. A Prefeitura sempre me ajuda e confia em mim, eu só quero retribuir com bons resultados para minha cidade”, disse.

A atleta diz que está treinando firme todos os dias para fazer bonito no Winterclash e representar bem a Capital da Amizade e da Prosperidade na competição. E a nova pista de skate inaugurada em Gurupi em 2019 tem sido fundamental em sua preparação. “Estou amando a nova pista, ela é muito boa mesmo, o piso é excelente, estou elevando meu nível treinando nela, que está bem profissional e tem feito toda a diferença”, contou.

O Prefeito Laurez Moreira destacou que os investimentos no esporte em Gurupi tem gerado bons frutos, e que a Kaila é um exemplo. “Atletas como a Kaila motivam outras pessoas a praticar esportes e o poder público a continuar investindo nesta área para que a população tenha opções em todas as modalidades esportivas e que mais talentos como ela despertem em nossa cidade. Nós gurupiense estamos orgulhosos e torcendo para que ela conquiste mais vitórias”, disse o prefeito.

Mesmo com pouca idade, Kaila já coleciona inúmeras conquistas. Entre os mais de 20 títulos, estão o de campeã do Torneio Patins Street Brasil em 2016, etapa de Belo Horizonte (MG) e o de campeã do In Line Agressive de patins dos Jogos Abertos disputados em Anápolis (GO) no ano passado.