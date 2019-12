Gurupiense, Igor Drakonz, ganha o troféu de melhor atleta de Battle Royale do Prêmio E-Sports Brasil 2019 Avalie esse post Avalie esse post

Igor Drakonz fechou o ano como um dos jogadores de esportes eletrônicos que mais lucrou no Brasil. Ao receber a premiação, ele dedicou a sua avó, Maria de Lurdes Fernandes Amorim. “Agradeço a minha família que está me assistindo no Tocantins. Vó esta vai para você”

por Wesley Silas

O Prêmio eSports Brasil, de iniciativa do grupo Globo, aconteceu na quinta-feira, 19, no Memorial da América Latina em São Paulo e será transmitido às 21h ao vivo pela Sport TV.

A temporada da terceira edição do prêmio E-Sports Brasil reuniu os melhores atletas em esportes eletrônicos em 20 categorias, entre elas quatro grupos Fighting Games, Free Fire, Melhor Caster e Battle Royale, do qual Igor Drakonz sagrou-se campeão.

“Primeiramente quero agradecer a Deus pelas oportunidades que me deu neste ano e pude aproveitar grande partes delas. Agradeço a minha família que está me assistindo no Tocantins. Vó esta vai para você”, disse Igor Drakonz ao receber a premiação.

Com a vitória de ontem, Igor Drakonz se tornou vencedor de 08 campeonatos, entre eles a copa do mundo em Ney York e já faturou, sem contabilizar a vitória de ontem, quase U$ 100 mil em premiações. Ele faz parte do time da @Cloud9, considerada o maior time de esportes eletrônicos do mundo.

Confira abaixo imagens da Sport TV momento da premiação: