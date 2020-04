Gurupi tem primeiro caso confirmado de coronavírus e Araguaína registra o 6º caso

Nesta quarta-feira, 08, a Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal de Saúde informa que recebeu o resultado do primeiro caso confirmado para Covid-19 realizado em um laboratório da rede privada em Palmas. Na noite de ontem (07/04), em Araguaína um paciente tem 28 anos, confirmou o sexto caso na cidade.

por Wesley Silas

De acordo com a Prefeitura de Gurupi, o paciente de 58 anos foi atendido inicialmente em um hospital particular em Palmas com sintomas da doença e está internado desde domingo, 05, onde colheu o exame no dia 06 de abril, e o resultado na noite desta terça-feira, 7, testando positivo para Covid-19.

“O estado de saúde dele é estável, com dispnéia, não tem febre e nem tosse. O paciente é de Gurupi, tem um histórico de uma doença preexistente, e nos últimos quinze dias tinha retornado de Goiânia após fazer uma cirurgia”, informou após ter informado que todos os casos estariam descartados no município.

Araguaína

Na noite da terça-feira, 07, a prefeitura de Araguaína comunicou o sexto casos positivos em Araguaína, onde há 146 suspeitos da doença.

“O paciente tem 28 anos, residente de Araguaína, teve atendimento na UBS de referência Albeny Soares relatando sintomas como febre, tosse, diarreia e vômito, realizou o teste rápido, que deu positivo para covid-19”, disse

Números.

Com o últimos números, o Tocantins já confirmou 21 casos do novo Coronavírus. Sendo 13 em Palmas, 6 em Araguaína, 1 em Gurupi e 1 em Dianópolis.