Gurupi: Soró assume a Secretaria Municipal de Esporte

Sérgio Vieira Marques, o Soró, assume no próximo dia 01 de abril a Secretaria Municipal de Esporte em Gurupi. “Sou grato ao prefeito Laurez pelo convite”, disse.

Por Régis Caio

Em nota divulgada pelo mesmo, Soró declara que fará de tudo para estimular a pratica esportiva.

“Farei tudo o que estiver ao meu alcance para fazer um bom trabalho e alcançar êxito! Vamos movimentar nossa Gurupi, promover o bem estar, estimular a prática do esporte (que tanto gostamos) apoiando todas as modalidades”, disse.

Confira a nota na íntegra

Meus queridos amigos, bom dia!

Venho comunicar a todos que a convite do nosso prefeito LAUREZ MOREIRA neste próximo dia 1°, às 9hs, tomo posse como Secretário Municipal dos Esportes.

Infelizmente, devido ao momento que estamos passando, não posso convidar vocês para participarem do ato, mas quero dizer que esta conquista não é só minha, é de todos nós; farei tudo o que estiver ao meu alcance para fazer um bom trabalho e alcançar êxito!

Vamos movimentar nossa Gurupi, promover o bem estar, estimular a prática do esporte (que tanto gostamos) apoiando todas as modalidades e reforçando o respeito às pessoas, que é uma de minhas marcas pessoais e também da gestão do prefeito LAUREZ.

Obrigado por tudo, e que Deus Pai Todo Poderoso nos abençoe e nos ilumine em mais esta missão!! A Secretaria de Esportes é nossa casa!!!

Conto com vocês e vocês podem contar sempre comigo!

Sérgio Vieira Marques “Soró”