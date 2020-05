Gurupi sobe para 27 casos confirmados de Covid-19

Em novo boletim médico divulgado neste sábado (09), Gurupi saltou de 22 para 27 casos confirmados de coronavírus.

Da Redação

No boletim de hoje, foram confirmados mais 05 novos casos de Covid-19. Sendo quatro homens de 10, 37, 39 e 68 anos de idade e uma mulher de 32 anos de idade. O homem de 68 anos é vendedor externo/corretor; o de 39 é policial militar que trabalha em cidade vizinha a Gurupi e teve contato direto com um caso confirmado da doença; o de 37 é caminhoneiro e o de 10 anos é filho de caminhoneiro infectado pela doença e teve contato direto com este; A mulher é farmacêutica.

Todos os pacientes são residentes de Gurupi, estão sob monitoramento da Vigilância Epidemiológica e cumprindo o isolamento domiciliar, pois estão com sintomas leves da doença. Com isso Gurupi chega a 27 casos confirmados da doença e deste total, 04 já estão curados.

