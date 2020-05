Gurupi | Sete pessoas que tiveram contato com casos positivos de COVID-19 aguardam resultado de exames

O número de pessoas positivas para COVID-19 no Tocantins cresceu de forma vertiginosa em semana o número saltou de 50 para 164 casos aconteceu no período em que a queda do isolamento acelerou vertiginosamente, principalmente em Araguaína. Em Gurupi que havia apenas um caso no dia 24 de abril (sexta-feira) hoje conta com três casos e seis pessoas que tiveram contatos com pacientes que testaram positivo para a doença aguardam resultados de testes SWAB feito pelo Laboratório Central do Estado – LACEN.

por Wesley Silas

Na sexta-feira passada (24 de abril) no Tocantins estava em zona do conforto com 50 casos entre os 139 município, destes 30 em Palmas, 14 em Araguaína e um em Gurupi. Passado uma semana os casos mais do que triplicaram e apenas ontem Laboratório Central de teste rápido e testes rápidos confirmaram 27 novos caso e o Estado teve a infeliz contabilidade de 164 novos casos, sendo 62 em Araguaína e 61 em Palmas, confirmando Araguaína como o epicentro do Covid-19 no Estado após afrouxamento do isolamento social.

Se cidades pequenas como Guaraí registrou 07 casos, Gurupi tem o dever de manter o distanciamento social conforme aconselha especialistas em infectologia no sentido de controlar a pandemia. Neste feriado do Dia do Trabalhador, as pessoas devem conscientizar sobre o risco de aglomerações em residencias durante live´s, como a do show Cabaré dos cantores Leonardo e Eduardo Costa e na próxima segunda-feira, 04, a palavra de ordem é consciência para evitar aglomerações de pessoas em filas de bancos como tem repetido nos últimos dias. A reflexão também vale para o risco de um bancário contrair Covid-19 o que obrigará o Banco fechar as portas e assim as pessoas ficarão sem atendimento.

Gurupi com 10 casos suspeitos, entre eles 07 tiveram contato com paciente positivo

Nesta sexta-feira, 01, Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi que até às 18h de ontem (30/04) um homem de 36 anos que teve contato com outro paciente que testou positivo para a doença e com sintomas leves aguar pelo resultado de SWAB pelo Hospital Unimed.

“O paciente apresenta sintomas leves e aguarda o resultado do exame em isolamento domiciliar. As amostras coletadas foram enviadas ao Laboratório Central do Estado – LACEN”, informou.

O Comitê Gestor informou ainda que foram realizados outros 05 testes SWAB pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo dois homens, um de 33 e outro de 39 anos de idade, e 03 mulheres, uma de 18 e outra de 31, ambas informaram que tiveram contato com caso positivo da doença, e a última de 33 anos de idade.

“As amostras coletadas foram enviadas ao LACEN. Os pacientes estão cumprindo o isolamento domiciliar enquanto aguardam o resultado dos exames, exceto o paciente de 33 anos que se encontra internado no Hospital Regional de Gurupi (HRG), mas seu quadro é estável”, informou a Prefeitura.

Segundo o Comitê Gestor, o Centro de Triagem realizou 04 testes SWAB em quatro pacientes do sexo masculino, de 47, 41, 37 e 13 anos de idade, este último informou que teve contato direto com caso confirmado da doença. “Os pacientes também estão em isolamento domiciliar aguardando o resultado dos exames enviados ao LACEN”, disse.

Números

Com isso Gurupi chega a 114 casos descartados da doença; 10 casos suspeitos aguardando resultado pelo LACEN; e 03 casos confirmados, sendo que 01 destes já se encontra curado.

Recomendações

O Comitê Gestor reforçou o pedido às pessoas para que sigam as instruções de prevenção, segurança e controle do vírus.

“O isolamento social deve ser mantido assim como os cuidados com a higiene pessoal. A Covid-19 é uma doença grave e altamente contagiosa, por esta razão os cuidados devem ser redobrados, principalmente pelas pessoas do grupo de risco. A orientação é que fiquem em casa e só saiam em casos de extrema necessidade”, aconselhou.

Dúvidas

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas com a Vigilância Epidemiológica por meio dos números: (63) 98424-4156 ou 3315-0088; pelo e-mail: [email protected]; além das redes sociais e contatos institucionais que podem ser encontrados no site da Prefeitura de Gurupi.