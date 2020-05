Gurupi | Servidora da Secretaria Municipal de Administração testa positivo para Covid-19

Conforme apurou o Portal Atitude a servidora era motorista da Secretaria Municipal de Administração de Gurupi e após a confirmação de teste positivo para a Covid-19, foi feito desinfestação do prédio e segundo a Prefeitura de Gurupi estão sendo seguidas orientações médicas com realização de testes na equipe e a maioria dos servidores estão em home office.

por Wesley Silas

Nesta segunda-feira, 25, Gurupi registrou o 80º caso, desde 24 pacientes foram recuperados e há 68 casos suspeitos para a Covid-19. Um dos últimos casos é de uma servidora (motorista) da Secretaria Municipal de Administração que teve contato com vários colegas no prédio do Centro Administrativo da Prefeitura localizado nas margens da BR-242.

“Ninguém quer falar sobre o assunto aqui. A J. mandou um recadinho para os meninos que estão lá na sala da administração para eles terem cuidado. Só que eles estão aqui também e ela não avisou nem pra mim nem para W. Pode alertar J. disse que jogaram produto para dedetizar aqui em toas as salas, que ela teve muito serviço hoje cedo”, disse um servidora. Os nomes não foram divulgados para evitar algum tipo de retaliação.

Em nota, a Secretaria Municipal de Administração confirmou que trata-se de uma servidora da Pasta que faz serviços externos, testou positivo para a Covid-19, e informou que ela está em isolamento domiciliar e apresenta sintomas leves da doença.

“Todas as medidas necessárias foram tomadas, o prédio passou por desinfecção; as pessoas que tiveram contato direto com a servidora estão sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica, e conforme as orientações médicas realizando os testes; a maioria dos servidores estão em home office, e os demais estão seguindo todas as orientações de segurança”, esclareceu.