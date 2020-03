“Gurupi será a primeira cidade do Estado com energia solar nos prédios públicos municipais”, afirma Laurez Moreira Avalie esse post Avalie esse post

Da Redação

O Prefeito de Gurupi Laurez Moreira esteve na manhã desta segunda-feira (16), na Superintendência do Banco do Brasil em Palmas, onde assinou um contrato para implantação de um Sistema de geração de energia fotovoltaica nos prédios públicos municipais de Gurupi. Usina solar prevê soluções econômicas e sustentáveis ao município.

Segundo o Prefeito Laurez, o objetivo é instalar painéis fotovoltaicos em todos os prédios públicos municipais de Gurupi, gerando benefícios sustentáveis para a cidade e econômicos aos cofres públicos. “É um projeto que além de produzir energia limpa e renovável, se paga por si só, pois a economia ao município será significativa para os próximos 25 anos. Gurupi tem sido modelo de gestão em várias áreas e mais uma vez demonstra que tem potencial de ser referência em mais um projeto e servir como exemplo para outros municípios”, destacou o gestor, que afirmou também que Gurupi será a primeira cidade do Tocantins com energia solar em todos os prédios públicos municipais.

O Superintendente Comercial do Banco do Brasil no Tocantins, Raul Mohamed Wahbe, durante a assinatura, afirmou que é o primeiro contrato que a instituição assina no Tocantins referente à implantação de energia solar. “Além de ser a primeira cidade do Estado, Gurupi é também uma das primeiras do País amparadas pelo programa ‘Eficiência Municipal’. A ação está em sintonia com os esforços atuais de economicidade do setor público, sustentabilidade e eficiência energética”, disse Wahbe.

O projeto prevê uma redução dos gastos com energia elétrica em percentual próximo a 80% dos valores pagos atualmente pelo município, uma economia estimada em aproximadamente R$ 2 milhões anuais. Os equipamentos que serão empregados no projeto possuem vida útil estimada em 25 anos.

O Prefeito Laurez disse que o próximo passo é realizar o processo licitatório para o mais breve possível iniciar as instalações das placas solares.