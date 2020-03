Gurupi | Ruas e rodoviária desertas, mas mercados continuam disputados por idosos

Em meio as incertezas de avaliação sobre como serão os próximos dias devido ao possível risco de entrada do coronavírus em Gurupi, considerado leve para uns e mortal para outros como os idosos, o comitê gestor da Prefeitura de Gurupi bate cabeça para conscientizar a terceira idade sobre a importância do isolamento social.

por Wesley Silas

A necessidade de melhorar a dinâmica de combate ao coronavírus tem feito com que a prefeitura de Gurupi, aos poucos, busque alcançar em suas ações e mensagens os públicos mais vulneráveis, em especial ao idosos e paciente de doenças crônica como a diabete e pressão alta.

A primeira iniciativa foi a produção de vários vídeos compartilhados em redes sociais da Prefeitura que terão o desafio de atrair a atenção e convencer os idosos rebeldes a permanecerem em suas casas.

No lugar errado

Na contramão de tudo que os infectologistas têm aconselhado, na manhã desta terça-feira, 24, vários idosos aproveitaram para ir aos supermercados, alguns deles acompanhados por jovens e adultos.

Informação é a única vacina

Aliada a presença dos idosos nos supermercados, outro problema encontra-se em seu endereços, devido a falta de acompanhamento adequado por não ter um banco de dados com informações confiáveis sobre este púbico vulnerável, não só ao COVID-19, mas aos demais insidiosos vírus respiratórios.

Em outras palavras, o grande desafio da saúde primária é evitar abertura da janela do caos para não chegar ao ponto de precisar dos debatidos ventiladores mecânico. Antes de tudo, só a consciência coletiva poderá precaver surto da cidade polo da região sul que disponibiliza aos moradores 07 ventiladores na rede privada e 20 na rede pública estadual, com expetativa de chegada de outros 10, num cenário em que 60% das cidades brasileiras não possuem, sequer um ventilador.

Ruas e rodoviária desertas

O Decreto Municipal fez com que, praticamente, quase a totalidade do comércio fechasse as portas em Gurupi e para que aos poucos voltem a abrir as portas, desde que estejam dentro dos níveis de segurança. Para isso, necessitaria de bom senso de toda comunidade que aos poucos será obrigada a se conscientizar sobre a importância do isolamento como remédio mais seguro para evitar o vírus.

Duração da carga viral sem a prevenção (sabão e álcool)

Estudos laboratoriais publicados na revista científica The New England Journal of Medicine apontam que sua carga viral pode permanecer ativa até 04 quatro horas em uma moeda, 24 horas em superfícies de cartão e, entre dois a três dias nas superfícies de plástico ou de aço inoxidável como as torneiras.