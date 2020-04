Gurupi | Representantes de Governos estadual e municipal, Assembleia Legislativa debatem nessa quarta Plano Estadual de Contingência

Acontece nesta quarta-feira, 08, no Campus II da UNIRG, em Gurupi uma reunião extraordinária para apresentação do Plano Estadual de Contingência para o enfrentamento do coronavírus (COVID-19).

por Wesley Silas

A reunião está sendo organizada pela Direção do Hospital de Referência de Gurupi e contará com a presença do secretário Estadual de Saúde, Luiz Edgar Leão Tolini; Diretores do HGG; prefeito municipal, Laurez Moreira; Secretário Municipal de Saúde, Gutierres Torquato e o deputado Gleydson Nato, que irá representar o parlamento estadual.

Sobre plano

O Plano de Contingência do Tocantins define condutas e medidas para a assistência ao paciente com suspeita ou confirmação da Covid-19, visando diminuir o risco de transmissão aos profissionais da Saúde, demais pacientes e familiares, garantindo a qualidade do atendimento.

O Plano de Contingência do Tocantins ainda traz orientações sobre a coleta de amostras, limpeza e desinfecção de superfícies, atribuições das diversas áreas da Saúde, informações sobre como lidar com caso suspeito em avião e recomendações para hospitais. O documento pode ser conferido aqui.