Gurupi registra segunda morte por Covid-19

A vítima era senhora que estava internada em estado grave no Hospital Geral de Palmas (HGP), faleceu neste domingo, 24.

Da redação

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informa que, lamentavelmente, ocorreu a segunda morte por Covid-19 de paciente do município. A vítima era dona de casa, tinha 65 anos e completaria 66 no mês de julho. Ela era hipertensa e diabética.

A paciente foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município no dia 02 de maio com dor no estômago, vômito, diarreia e dessaturação.

Foi encaminhada para o Hospital Regional de Gurupi (HRG) no dia 03 e depois transferida para o HGP no dia 08 de maio. Sua contaminação ocorreu por contato com caso positivo de Covid-19 da mesma família.