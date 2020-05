Gurupi registra primeira morte por COVID-19

Hoje Gurupi teve duas notícias preocupantes. Caso de contágio comunitário e a primeira morte por COVID-19. Somado ao óbito de Gurupi, o Tocantins chegou a décima vítima de COVID-19.

Por Wesley Silas

Segundo apurado pelo Portal Atitude, o paciente que faleceu é um homem que tinha 37 anos e estava internado no Hospital Regional de Gurupi. O Tocantins chegou a décima vítima de COVID-19.

Dados do Estado deste sábado (09)

Hoje o Tocantins contabilizou 77 novos casos confirmados da Covid-19 no Lacen (55), por testes rápidos (22).

Os novos casos são de Araguaína (35), Augustinópolis (01), Aurora do Tocantins (01), Axixá do Tocantins (01), Barrolândia (01), Cariri do Tocantins (02), Colinas do Tocantins (04), Couto Magalhães (01), Formoso do Araguaína (01), Gurupi (04), Nova Olinda (02), Palmas (08), Paraíso do Tocantins (02) Pugmil (01), Sítio Novo do Tocantins (11), Tocantinópolis (01), Wanderlândia (01).

Sem links relacionados.