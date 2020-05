Gurupi registra cinco novos casos de pacientes com a Covid-19

Segundo informações do Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi, receberam resultado positivo do Laboratório Central do Estado – LACEN dois homens de 28 e 54 anos e duas mulheres de 13 e 27 anos. Um caminhoneiro também foi confirmado como positivo, porém não será contabilizado em Gurupi por se tratar de um paciente de 61 anos residente do Estado do Pará. Com isso Gurupi chega a 36 casos confirmados de Covid-19 e deste total, 06 já estão curados.

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informou que até as 11 horas desta segunda-feira, 11 de maio de 2020, foram confirmados mais 04 casos de Covid-19 no Município. São dois homens de 28 e 54 anos e duas mulheres de 13 e 27 anos, que receberam resultado positivo do Laboratório Central do Estado – LACEN. Todos os 04 novos casos estão em isolamento domiciliar e apresentam sintomas leves da doença.

Outro teste de caminhoneiro foi confirmado como positivo, porém não será contabilizado em Gurupi por se tratar de um paciente de 61 anos residente do Estado do Pará. Com isso Gurupi chega a 36 casos confirmados de Covid-19 e deste total, 06 já estão curados.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram feitos 15 testes SWAB em 11 mulheres e 04 homens. Todos os casos suspeitos estão em isolamento domiciliar sob monitoramento da Vigilância Epidemiológica e aguardam o resultado dos testes enviados ao LACEN. Na UPA também foram feitos 06 testes rápidos e todos deram negativo para Covid-19. O Município recebeu do LACEN outros 11 resultados negativos de Covid-19 nesta segunda-feira.

Com isso Gurupi contabiliza, até o momento, 308 casos descartados e 15 casos suspeitos aguardando resultado do LACEN.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que 02 dos pacientes confirmados com Covid-19 em Gurupi estão internados. Um homem de 37 anos com estado de saúde moderado em hospital particular e uma mulher de 66 anos em estado grave que foi transferida para o Hospital Geral de Palmas (HGP).

Recomendações

O primeiro óbito por COVID-19 e o estágio de transmissão comunitária no município nos atentam para a necessidade de redobrar os cuidados em relação ao distanciamento social e higiene populacional, todos precisam estar atentos e colaborar para o controle da disseminação do vírus na comunidade respeitando os decretos e ações que estão sendo adotados.

O Comitê reforça para a comunidade a recomendação do uso de máscara de proteção, item que passou a ser obrigatório na cidade.

O médico e integrante do Comitê Gestor, Maurício Nauar Chaves, falou da importância desse equipamento de proteção. “A máscara deve ser usada por todos para evitar a propagação da doença. Lembrar sempre que a parte externa da máscara é contaminada, ela é o filtro, e como filtro, a sujeira fica do lado de fora, sendo assim, não se deve tocar nessa parte da máscara, se o fizer, estará perdendo a função de proteção. Também devemos ao retirá-la, mesmo tocando somente na parte de dentro, lavar as mãos logo depois, e quando ela ficar úmida ou quando vence a validade do fabricante, deverá ser trocada por outra”, explicou.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas com a Vigilância Epidemiológica por meio dos números: (63) 98424-4156 ou 3315-0088; pelo e-mail: [email protected]; além das redes sociais e contatos institucionais que podem ser encontrados no site da Prefeitura de Gurupi.