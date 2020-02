Gurupi registra acumulo de mais de 116 mm de chuva Avalie esse post Avalie esse post

Neste final de semana a Defesa Civil do Estado do Tocantins, emitiu alerta de acumulado de Chuvas,superior a 60mm/h ou acima de 100mm/dia. Em Gurupi a intensa chuva já acumulou mais 116 mm apenas neste sábado.

Por Wesley Silas

Para alegria dos córregos e rios o mês de fevereiro chove acima da média na Tocantins. Porém, a Defesa Civil publicou neste final de semana um alerta sobre risco de grandes alagamentos, inundações e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encosta, barrancos, nas cidades e regiões que estão sob o alerta.

Somente em Gurupi neste sábado, 08, já foi registra desde o dia 6 até as 18hrs um acumulado de 116,8 mm de chuva, com base em dados da Estação Meteorológica Automática do INMET na UFF.

Medidas de prevenção e segurança em conformidade orientação da defesa Civil para garantir a segurança;

– Mantenha-se sempre atento às informações divulgadas pelos órgãos competentes e

pela imprensa;

– Quando estiver chovendo, não entre em piscinas, lagos, ou lugares alagados. A

recomendação é que saia ao primeiro sinal de chuva;

– Redobre a atenção quando estiver em rios ou cachoeiras, pois há riscos de tromba

d´água;

– O cuidado deve continuar mesmo após cessar a chuva, pois os raios podem

continuar;

– Evite também ficar debaixo de árvores e estruturas metálicas. Procure

estruturas firmes para se proteger;

– Ventos fortes podem levar a queda de árvores sobre carros e casas;

– Desvie o carro de locais alagados, caso não seja possível, o motorista deve

esperar que a chuva pare ou diminua.

– Observe alteração nas encostas, para aqueles que moram próximos de encostas ou

morros.

– Permaneça em local abrigado, jamais saia em meio a fortes chuvas, pois o caminho

poderá estar alagado ou interrompido, ou o pior, você poderá ser surpreendido com

alguma alteração brusca, tais como rompimento de estradas, bueiros, pontes, etc.

– Caso precise sair de sua residência ou local de trabalho em razão de inundação, não

espere muito tempo, pois poderá ser tarde. Não tente carregar móveis pois poderá ser

empecilho para seu deslocamento;

– Aos motoristas, todo o cuidado nas rodovias e estradas, a pista pode ficar

escorregadia e com o acumulo de água, poças e buracos podem ficar ocultos e ou surgir

repentinamente;

– Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de

Bombeiros (telefone 193).

Segue a relação dos municípios tocantinenses que estão no Alerta da Defesa Civil.

1 – ALIANÇA DO TOCANTINS

2 – ALVORADA

3 – ARAGUAÇU

4 – ARRAIAS

5 – BREJINHO DE NAZARÉ

6 – CARIRI DO TOCANTINS

7 – CRISTALÂNDIA

8 – CRIXÁS DO TOCANTINS

9 – DUERÉ

10 – FÁTIMA

11 – FIGUEIRÓPOLIS

12 – FORMOSO DO ARAGUAIA

13 – GURUPI

14 – JAÚ DO TOCANTINS

15 – LAGOA DA CONFUSÃO

16 – NOVA ROSALÂNDIA

17 – OLIVEIRA DE FÁTIMA

18 – PALMEIROPOLIS

19 – PARANÃ

20 – PEIXE

21 – PIUM

22 – SANDOLÂNDIA

23 – SANTA RITA DO TOCANTINS

24 – SANTA ROSA DO TOCANTINS

25 – SUCUPIRA

26 – SÃO SALVADOR DO TOCANTINS

27 – SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

28 – TALISMÃ