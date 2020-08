Gurupi registra 77 novos casos de coronavírus neste sábado (01)

O Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus de Gurupi informou que até às 14h deste sábado (01), foram confirmados mais 77 novos casos de Covid-19 na cidade, todos informados pelo Laboratório Central do Estado – Lacen. São 38 mulheres, com idade entre 15 e 71 anos; e 39 homens, com idade entre 14 e 90 anos.

Da Redação

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram realizados 67 testes SWAB, enviados ao Lacen em Palmas, em 30 homens com idades entre 15 e 80 anos; e em 37 mulheres com idades entre 14 e 78 anos.

No Centro de Triagem foram realizados 33 testes SWAB, enviados ao Lacen, em 24 mulheres com idades entre 5 e 76 anos; e em 09 homens com idades entre 01 mês e 64 anos. Também foram realizados 25 testes rápidos pelo Centro, todos com resultados negativos.

Gurupi contabiliza neste sábado, 4.255 casos descartados, 259 casos suspeitos, 1117 casos confirmados, destes 483 estão recuperados, 621 em tratamento e 13 óbitos.

Internações

Estão internados no Hospital Regional de Gurupi (HRG) quatro homens entre 67 e 91 anos, sendo um deles em estado grave e três em estado moderado; Além de uma mulher de 46 anos, em estado moderado.

Na rede particular está internado na UTI um homem de 62 anos em estado considerado grave. Estão internados em leitos clínicos três pessoas, um homem entre 56 anos, em estado moderado; e duas mulheres, sendo uma de 34 anos em estado leve e outra de 62 anos em estado moderado.

Confira o Boletim completo.