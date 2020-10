Gurupi registra 16 novos casos da Covid-19

O Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus de Gurupi informou que até às 14h desta segunda-feira, 12, foram confirmados mais 16 novos casos de Covid-19 na cidade. Foram 06 informados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e mais 10 de Testes Rápidos. Testaram positivo 10 mulheres com idades entre 01 e 45 anos de idade; e 06 homens com idades entre 08 e 42 anos. A taxa de recuperação de Covid-19 nesta segunda é de 91,4% enquanto 7,3% dos casos estão em tratamento.

por Redação

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde informou a alta de 25 mulheres e 17 homens que estavam em tratamento assistidos pelas Unidades Básicas de Saúde.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram realizados 41 testes Swab, em 24 mulheres com idades entre 17 e 95 anos; e em 17 homens com idades entre 18 e 84 anos, todos enviados ao Lacen. Também foram feitos 18 testes rápidos, que tiveram resultados negativos.

Em hospital da rede privada foi feito 01 teste Swab em uma mulher de 36 anos, enviado para o Lacen.

Em laboratório particular 10 pessoas testaram positivo.

Gurupi contabiliza nesta segunda, 12.487 casos descartados, 42 suspeitos, 3.868 confirmados, destes, 3.534 (91,4%) das pessoas estão recuperadas, 283 (7,3%) estão em tratamento e 51 (1,3%) óbitos.

Internações

Não há novas informações em relação as internações no Hospital Regional de Gurupi.

De acordo com o relatório de ocupação covid-19 na UPA, há um total de 10 leitos intermediários e 03 leitos de suporte ventilatório. Há uma mulher de 60 anos em em observação.

Recomendações

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão principalmente aos grupos de risco. O esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo coronavírus. Dessa forma o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus.