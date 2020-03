Gurupi: PRF presta auxílio a caminhoneiro com sintomas de Coronavírus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxiliou, na tarde de hoje (26), um caminhoneiro com sintomas típicos do coronavírus. O fato foi registrado no município de Gurupi.

Da Redação

O homem de 45 anos entrou em contato através do número de emergência 191 e informou há 02 dias apresenta sintomas de febre, tosse seca, olhos inchados e falta de ar. Diante do relato, o mesmo foi orientado a parar o seu veículo em local seguro, enquanto ele chegava ao destino, a equipe da PRF acionou o SAMU sobre a situação.

Os policiais rodoviários federais e a equipe do SAMU foram até o local marcado e prestaram auxílio ao caminhoneiro, o qual foi encaminhado pelo SAMU para o hospital.

O motorista informou que saiu de Curitiba/PR e que tinha como destino Fortaleza/CE. “Destaca-se que é um caso suspeito, fazendo-se necessário ainda confirmação”, informou a PRF.