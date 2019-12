Gurupi | Ponte sobre o córrego Pouso do Meio será duplicada Avalie esse post Avalie esse post

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 18, na Prefeitura de Gurupi. Na ocasião foi também anunciado o alargamento no trecho entre a Ponte até ao Posto líder na Avenida Goiás e cobranças ao governo do Tocantins sobre a liberação de recursos para duplicação da Avenida até o Parque Agroindustrial. Confira:

por Wesley Silas

O prefeito de Gurupi assinou a ordem de serviços autorizando a empresa vencedora da licitação para dar início da obra de alargamento da ponte sobre o Córrego Pouso do Meio. Ele garantiu ainda que também será expandida o trecho da Avenida Goiás da ponte até o Posto Líder.

“Estamos construindo uma ponte e vamos duplicar o trecho da ponte até o posto de combustível. É um sonho que desde o primeiro dia de governo nós tivemos esta preocupação de facilitar o acesso dos moradores e trabalhadores”, disse Laurez.

O Secretário Municipal da Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente de Gurupi, Domingos Tavares, lembrou de uma parceria entre o Governo do Tocantins e a Prefeitura de Gurupi iniciado em 2017 com recursos no valor de R$ 1 milhão do Conselho de Desenvolvimento Estadual para melhorar as condições de tráfego da Avenida Goiás até o Parque Agroindustrial de Gurupi.

“Em 2017 foi aprovado no Conselho de Desenvolvimento Estadual o investimento no valor de R$ 1 milhão para licitar material e o município executar a obra de alargamento da Avenida Goiás até o Parque Agroindustrial de Gurupi. O município enviou toda a documentação exigida como projetos, certidões, abriu a conta que foi enviado para a Secretária da Fazenda responsável pelo repasse do recurso. Então, o município fez a parte dele que é recapear a pavimentação asfáltica, mas até hoje não conseguiu este repasse desse valor que não dá mais para comprar o material e terá que fazer um aditivo”, disse Domingos.

Após os questionamentos de Domingo Tavares, o Portal Atitude ouviu o secretário Estadual da Industria Comércio e Serviços (SICS), Tom Lyra. Segundo ele, dentro do processo de aprovação da liberação do recurso houveram algumas discussões jurídicas e outras cidades contempladas com o mesmo recurso, que provocaram o atraso do repasse.

“Como Gurupi não estava com problemas jurídicos eu coloquei na pauta a possibilidade de liberação do recurso, mas como o governo fechou o orçamento, acredito que que até fevereiro, data que reabrirá o orçamento, este recursos será liberado. Não é questão de má vontade e sim operacional decorrente as burocracias e entraves”, disse Tom Lyra.