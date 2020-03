Gurupi | Ponte sobre o córrego Pouso do Meio amanhece sob água Avalie esse post Avalie esse post

O córrego Pouso do Meio transbordou na Avenida Pernambuco ao lado onde está sendo construído um estação Elevatória de Esgoto. Morador reclamou também da demora da obra que atrapalha o trânsito há seis meses.

Por Wesley Silas

Moradores de vários setores na região norte de Gurupi, principalmente, dos setores Jardim da Luz, Jardim Tocantins II amanheceram nesta segunda-feira, 09, com o córrego Pouso do Meio transbordando sobre a Avenida Pernambuco.

Para o borracheiro Romário da Silva de Oliveira, apesar de não ter amanhecido chovendo foi a primeira vez que o córrego transbordou neste ano.

“Neste ano é a primeira vez, mas já andou perto e o curioso é que não choveu hoje aqui no local e deve ter chovido na cabeceira do córrego”, disse o borracheiro que teve seu estabelecimento ilhado com a água.

O borracheiro criticou também a demora da conclusão de uma Estação Elevatória de Esgoto da BRK Ambiental que encontra-se em obra há mais de seis meses, prejudicando o trânsito do moradores da região que trabalham no centro da cidade para o centro.