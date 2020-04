Gurupi: Polícia Civil investiga estupro de adolescente de 12 anos

A Polícia Civil, através da Delegacia de Atendimento a Mulher e Vulneráveis investiga o estupro de uma menina de 12 anos que aconteceu na última quarta-feira (01) em um bairro da cidade.

Por Régis Caio

A polícia teve conhecimento do caso quando recebeu a informação de que uma adolescente de 12 anos estava internada no Hospital Regional de Gurupi, vítima de estupro.

Conforme apurado pela Polícia, a adolescente foi violentada na casa do suspeito, localizada no bairro Malvinas. A vítima teria sido levada pelo homem no período da manhã e foi embriagada e violentada. A menor foi localizada no decorrer da noite e o principal suspeito está foragido.

A adolescente foi encaminhada para o Hospital Regional onde foi atendida e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.