Gurupi passa a ter três casos confirmado de COVID-19

Informações do Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi apontam que até às 17h desta quarta-feira, 29, dois resultados testaram positivo para a Covid-19 no município, sendo um homem de 28 anos e uma mulher de 44. Uma deles é uma técnica de enfermagem que teve contato com um dos três caminhoneiros confirmados com Covid-19 em Gurupi.

por Redação

Conforme do Comitê Gestor, os dois pacientes apresentam sintomas leves e estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela Vigilância Epidemiológica.

“O homem informou que fez viagem há três semanas dentro do Estado. A mulher, trata-se de uma técnica de enfermagem, ela informou que esteve recentemente no município de Cariri em contato com pessoas que apresentavam sintomas da doença”, informou.

Segundo o Comitê Gestor, as suspeitas foram registradas no boletim informativo desta última terça-feira, 28.

“Foram dois testes SWAB enviados ao Laboratório Central do Estado – LACEN. A coleta das amostras do paciente do sexo masculino foi realizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA); e a da paciente do sexo feminino no Centro de Triagem”.

A Vigilância Epidemiológica informou que já orientou as pessoas que tiveram contato com os dois pacientes, nenhuma delas apresentam sintomas da doença e estão cumprindo o isolamento domiciliar.

Também foram realizados nesta tarde mais 03 testes rápidos pelo Centro de Triagem, todos tiveram resultado negativo. Com isso Gurupi chega a 101 casos descartados da doença.

O primeiro paciente de Gurupi que testou positivo para a Covid-19, 01 homem de 58 anos, já está curado e já cumpriu o período de isolamento. Gurupi também recebeu três caminhoneiros, sendo um deles continua internado no HRG e outro foi encaminhando para Palmas.

Recomendações

O Comitê Gestor reforça o pedido às pessoas para que sigam as instruções de prevenção, segurança e controle do vírus. O isolamento social deve ser mantido assim como os cuidados com a higiene pessoal. A Covid-19 é uma doença grave e altamente contagiosa, por esta razão os cuidados devem ser redobrados, principalmente pelas pessoas do grupo de risco. A orientação é que fiquem em casa e só saiam em casos de extrema necessidade.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas com a Vigilância Epidemiológica por meio dos números: (63) 98424-4156 ou 3315-0088; pelo e-mail: [email protected]; além das redes sociais e contatos institucionais que podem ser encontrados no site da Prefeitura de Gurupi.