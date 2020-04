Gurupi | MPE recomenda reintegração de todos os servidores da educação exonerados no prazo de 24 horas

Em resposta as exonerações de 80 profissionais que trabalham como professores, auxiliares de sala, auxiliares administrativos e merendeiras, o Ministério Público Estadual recomendou ao secretário Municipal de Educação, Eurípedes Fernandes Cunha, a reintegração de todos os servidores no prazo de 24 horas.

por Wesley Silas

O secretário municipal de Educação de Gurupi, Eurípedes Fernandes Cunha enviou no dia 14 um ofício às diretoras e diretores das unidades escolares da rede municipal de ensino de Gurupi comunicando a dispensa dos contratos temporários. No documento ele citou “impossibilidade de manter o pagamento dos contratos temporários, sem que ocorra o exercício das atividades”.

Nesta sexta-feira, 17, o promotor de justiça da 8ª Promotoria de Justiça de Gurupi, Roberto Freitas Garcia, citou a matéria jornalística (leia aqui) e considerou que os trabalhadores contratados foram colhidos de surpresa e por conta da “pandemia do COVID-19 que assola o mundo impõe a todos, neste cenário sombrio e dramático, o exercício diário da solidariedade e responsabilidade social, sendo o abandono uma prática abominável e inadmissível, sobretudo quando considerado ser objetivo fundamental da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º da CF)”.

O promotor determinou prazo de 24 horas a reintegração de todos os servidores públicos que tiveram seus contratos temporários rescindidos, bem como se abstenha de rescindir os contratos temporários dos servidores públicos municipais durante a pandemia da COVID-19, exceto quando estritamente autorizadas por quaisquer das situações previstas no art. 16 da Lei Municipal nº 2.392/2018, devendo dar ampla publicidade desta recomendação aos interessados através do site do Município de Gurupi”.

“A inobservância da recomendação ensejará a adoção da medida judicial cabível, sem prejuízo de eventual responsabilização do gestor recalcitrante”, redigiu o promotor.

