Gurupi | Minirreforma Administrativa prevê saída de Gutierres da Saúde e mudanças na chefia de gabinete e Ipasgu

O prefeito Laurez Moreira (PSDB) irá promover no último dia deste mês uma minirreforma administrativa que prevê mudanças de nomes na Secretaria de Saúde em que Gutierres deixará o cargo em cumprimento a legislação eleitoral para se dedicar na sucessão eleitoral para prefeito, Chefia de Gabinete, Secretaria de Saúde e Ipasgu.

por Wesley Silas

“Quando você fala para duas ou três pessoas não há segredo. O Chefe de Gabinente, Pakalolo, vai ocupar o lugar do Gutierres na Secretaria Municipal de Saúde, o Soró vai acumular a secretaria de Esporte e Chefia de Gabinete e a Cristina Donato vai assumir o IPASGU”, disse o prefeito Laurez Moreira ao Portal Atitude.

Segundo ele as mudanças faz parte das adequações diante a saída de Gutierres Torquato da Secretaria de Saúde. “Eu preferi escolher um nome já conhece a máquina e estrutura para dá sequência aos trabalhos do Gutierres”, disse.

O prefeito aproveitou para citar as obras que o município realiza neste momento de pandemia.

“São obras para todos os lados e apenas na saída para Peixe estamos fazendo três grandes obras, estamos com obras de pavimentação asfáltica em vários setores, na avenida Trans-universitária estamos fazendo iluminação com led e calçada que vai ficar muito bonita”, disse.

O prefeito comentou ainda da promessa de campanha de deixar os setores da cidade 100% pavimentados.

“Eu quero deixar 100% e se não der para terminar eu irei deixar dinheiro na conta para o Gutierres terminar. Vamos deixar muitas coisas organizadas como exemplo o Ceasa em que estamos com recursos, projeto prontos e está licitada e não vai dar para terminarmos neste gestão devido o período eleitoral, assim como o Parque do Pouso do Meio também já estamos com recursos. Estamos refazendo também a praça Santo Antônio que terá fonte luminosa e parque infantil. Vamos deixar uma cidade organizada”, disse o prefeito.

Com o aumento no número de ciclistas o prefeito comentou sobre construções de ciclovias na cidade. “Na administração pública temos que seguir etapas e vamos deixar para o meu sucessor fazer as ciclovias. Iremos deixar a cidade toda asfaltada, 100% com saneamento básico, 100% georeferenciada, 100% com regularização fundiária e 100% com iluminação pública com led”, disse.