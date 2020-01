Gurupi | Homem é baleado no bairro Campo Belo Avalie esse post Avalie esse post

O crime aconteceu na noite desta última sexta-feira (24) no bairro Campo Belo de Gurupi.

Da Redação

Um homem não identificado foi baleado em Gurupi na noite desta sexta no Campo Belo. A vítima foi atendida pelo Samu e levada para o hospital. A PM esteve no local registrando a ocorrência, no bairro ninguém informou sobre como foi o crime.

Ainda nesta sexta-feira duas pessoas foram assassinadas no bairro Nova Fronteira. Zelias Pereira e um adolescente identificado como Gabriel foram mortos a tiros na residência de Pereira. Os suspeitos estavam de moto, invadiram a casa e efetuaram os disparos.