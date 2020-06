Gurupi | Força de segurança fazem operação conjunta para evitar aglomeração de pessoas em festas

Neste domingo, 28, várias motos e veículos de passeios foram apreendidos em festas na antiga represa da Saneatins e no Setor Industrial em Gurupi. O comando da Polícia Militar informou que as operações continuarão nos próximos dias.

por Wesley Silas

O crescimento de casos após a flexibilização do isolamento social em Gurupi coloca em risco vidas de pessoas de grupo de risco que podem ser contaminadas por parentes ou amigos que relaxaram na prevenção da contaminação da COVID-19 em festas e aglomerações de pessoas, correndo assim o risco da Prefeitura endurecer e retornar Decretos que obriga o fechamento do comércio e da venda de bebidas alcoólicas.

A operação conjunta com policiais Militares, Polícia Civil e fiscais Detran acontece no dia em que foram contabilizados 23 casos, praticamente 10% dos total de casos positivos somados durante todo período da pandemia da COVID-19 em Gurupi.

Segundo a Polícia Militar as operações voltada para combater criminalidade e aglomeração de pessoas aconteceram no Setor Industrial com a finalidade de evitar e combater o uso de drogas e direção perigosa e a outra na represa da Saneatins. Ao todo foram apreendidos 9 veículos e emitidas 16 multas

Segundo o Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus, Gurupi contabiliza 1.938 casos descartados, 06 casos suspeitos, 232 confirmados, destes 137 estão recuperados, 90 em tratamento e 05 óbitos.

Internações

Continua internada no Hospital Regional de Gurupi (HRG) a mulher de 63 anos. O estado de saúde dela é considerado leve.

Está na unidade também um homem, de 57 anos, em estado moderado da doença.

Na rede particular está internado um homem de 47 anos, confirmado positivo para Covid-19, em estado leve da doença. Também estão hospitalizadas com suspeita de Covid-19, duas mulheres, de 41 e 59 anos, aguardando resultado dos exames. Elas apresentam sintomas leves da doença.

Recomendações

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão principalmente aos grupos de risco. O esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo coronavírus. Dessa forma o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus