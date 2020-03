Gurupi: Foragido da justiça é morto após confronto com a polícia 5 (100%) 1 vote (100%)vote

O caso foi registrado nesta sexta-feira (06) no bairro Vila São José. Criminosos entraram em confronto com a PM, um veio a óbito e outros foram presos. No local foram apreendidos drogas e arma.

Por Régis Caio

A ocorrência aconteceu quando a Polícia Militar recebeu a informação de que em uma casa na Vila São José estavam abrigando foragidos da justiça.

Ao chegar no local, a PM informou que os suspeitos reagiram a intervenção policial e houve troca de tiros. Um dos envolvidos que estavam na casa veio a óbito no confronto. Segundo os militares, ele era foragido do presídio de Cariri. Já dois suspeitos foram presos e um quarto homem conseguiu fugir.

Na casa onde eles estavam a polícia apreendeu um revólver, drogas e balança de precisão. Todo material foi levado para a delegacia de flagrantes da cidade. O local foi periciado e o corpo do homem foi levado para o IML de Gurupi.